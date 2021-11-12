В Нидерландах почти на месяц введут частичный локдаун. При этом для украинцев страна остается открытой

В Нидерландах почти на месяц введут частичный локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса. С начала недели в стране начался резкий рост заболеваемости — только за прошедшие сутки в Нидерландах выявили более 16 тысяч больных, с учетом того, что 72,1% населения полностью вакцинированы.

Об этом сообщает Reuters.

С 13 ноября, субботы, на три недели укоротят работу баров, ресторанов, заведений питания и магазинов с товарами второстепенной важности. Они будут закрываться в 19:00. Власти рекомендуют гражданам перейти на удаленную работу.

Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. В то же время школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.