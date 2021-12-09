В США разрешили бустерную вакцинацию для подростков 16—17 лет

В США разрешили прививать третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer подростков 16—17 лет.
Соответствующее решение 9 декабря приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Бустерная вакцинация разрешена не менее чем через шесть месяцев после первичного полного курса.
«Вакцинация и ревакцинация, когда она соответствует критериям, вместе с другими профилактическими мерами, такими как ношение масок и избегание больших скоплений людей и плохо вентилируемых помещений, остаются нашими самыми эффективными методами борьбы с коронавирусом», — заявила исполняющая обязанности комиссара FDA, доктор медицины Джанет Вудкок.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения определили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса. Это могут быть люди с ослабленным иммунитетом и вакцинированные инактивированной вакциной (CoronaVac, Sinopharm или Bharat).
- 19 ноября в США одобрили бустерную дозу вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для людей старше 18 лет. По данным ученых, бустерная доза вакцины мРНК повысила нейтрализационные титры.
- Бустерную прививку уже ввели Франция, Молдова (для отдельных категорий людей), Италия, Германия, Дания, Ирландия.
- В Украине бустерную вакцинацию планируют запустить в январе 2022 года.