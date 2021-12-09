В США разрешили бустерную вакцинацию для подростков 16—17 лет

В США разрешили прививать третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer подростков 16—17 лет.

Соответствующее решение 9 декабря приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Бустерная вакцинация разрешена не менее чем через шесть месяцев после первичного полного курса.