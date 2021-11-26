Ірландія дозволила бустерне щеплення проти коронавірусу. В країні повністю вакцинувалися майже 90% населення

Одна з найбільш вакцинованих країн світу — Ірландія — дозволила розпочати введення бустерних доз вакцини усім охочим від 18 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі в Ірландії майже 90% населення, старші за 12 років, які мають право на вакцинацію, пройшли повний курс щеплення.

Раніше додаткову дозу вводили тільки особам від 50 років та тим, у кого є серйозні проблеми зі здоровʼям.

На сьогодні в країні уже провели близько 670 тисяч ревакцинацій.

«Ми продовжуємо приділяти пріоритетну увагу вакцинації, оскільки знаємо, що вона позитивно впливає на зменшення рівня госпіталізацій, важких захворювань і смертності від COVID серед людей від 70 років», — заявив міністр охорони здоровʼя Стівен Доннеллі.