Глава Генштабу Росії назвав «брехнею» заяви про те, що РФ готується вторгнутися в Україну

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що інформація про вторгнення РФ в Україну, що нібито готується, — це «брехня».
Про це він заявив у четвер, 9 грудня, на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав.
Герасимов водночас зазначив, що військова діяльність на території Росії (імовірно, ідеться про навчання біля українського кордону) не вимагає повідомлення про це, а передислокація військ — це «рутинна практика».
Начальник російського Генштабу заявив, що Україна використовує на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin і турецькі безпілотники Bayraktar, «тим самим загострює ситуацію», хоча український штаб цю інформацію заперечив.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними західних ЗМІ, у наступі на Україну можуть брати участь 175 тисяч військових РФ. Таку саму оцінку дають у Міноборони України.
- США, Євросоюз, Велика Британія та НАТО обіцяють Росії серйозні санкції за вторгнення та збільшення підтримки України, зокрема військової. Відправка сил НАТО до України, однак, не розглядається.