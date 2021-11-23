Штаб ООС заявив, що Javelin на Донбасі не використовували. Військові їх випробували на полігоні під Миколаєвом

За словами Мельничука, станом на зараз на Донбасі протитанкові комплекси Javelin не використовувалися. Як тільки їх використають, то, за його словами, українці одразу про це дізнаються.

Разом з тим Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандуючий ЗСУ Руслан Залужний 23 листопада повідомили, що на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області пройшли заняття, де відпрацювали нову тактику застосування протитанкових комплексів Javelin та дронів Bayraktar в бойових умовах, а також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості.

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21 листопада головний редактор американського видання Military Times Говард Олтмен на своїй сторінці у Twitter написав, що відомості про застосування Javelin у бою він отримав безпосередньо від начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у якого він брав інтерв'ю, коли Буданов приїжджав до США з візитом. Крім цього, 22 листопада голова підкомітету з питань оборонної промисловості комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив у Facebook, що українські військові використали Javelin під час ведення бою на Донбасі.