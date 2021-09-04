Міністр Кулеба: Україна «вже цього року» отримає партію систем Javelin від США

Україна до кінця 2021 року в рамках військової допомоги США отримає партію бронебійних систем Javelin.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи результати переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні.
«Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ та обороноздатність нашої держави. Уже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin», — розповів він.
Водночас Кулеба не виключив, що Україна зможе вийти на домовленості й щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання, але відмовився оприлюднити деталі.
«Ідеться про додатковий пакет допомоги обсягом $60 мільйонів, який дозволить нам більш ефективно захищатися від агресії РФ, а також рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка визначає амбітні цілі співпраці на наступні пʼять років», — додав міністр.
Також Кулеба зазначив, що уряд США виділить додаткові $463 мільйони на реформи в Україні.
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи понад дві години. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».
- Згодом у Кремлі заявили, що під час переговорів Зеленського і Байдена йшлося про «українсько-американську дружбу проти Росії». На думку прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, це може викликати «тільки жаль».