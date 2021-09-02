«Вони дружать не для себе, а проти Росії». У Кремлі прокоментували зустріч Зеленського і Байдена

У Кремлі жалкують, що Україна і США розбудовують дружні відносини для того, щоб протистояти Москві, а не «для себе».
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Интерфакс.
«Звернули увагу на те, що російська тематика була високо на порядку денному американсько-українських переговорів. На жаль, переважно, зі знаком «мінус». І скоріше, кажучи по-простому, там йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії», — сказав він.
На думку Пєскова, це може викликати «тільки жаль».
Окрім цього, прессекретар Путіна зазначив, що жаль бере і від «антиросійської риторики» президентів України і США щодо Криму, а також «щодо всіх інших моментів».
- 1 вересня в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи більше двох годин. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».