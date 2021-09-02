«Они дружат не для себя, а против России». В Кремле прокомментировали встречу Зеленского и Байдена

В Кремле сожалеют, что Украина и США развивают дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не «для себя».
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
«Обратили внимание на то, что российская тематика была высоко на повестке дня американско-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком «минус». И скорее, говоря по-простому, там говорится о украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — сказал он.
По мнению Пескова, это может вызвать «только сожаление».
Кроме этого, пресс-секретарь Путина отметил, что сожаление вызывает и «антироссийская риторика» президентов Украины и США по поводу Крыма, а также «по всем другим моментам».
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более двух часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- Зеленский заявил, что доволен результатом переговоров, а совместное заявление назвал «очень мощным».