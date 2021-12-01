У Держдепі США заявили, що у разі вторгнення в Україну проти Росії застосують економічні санкції, «від яких раніше утримувалися»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну проти РФ запровадять такі економічні санкції, від яких раніше утримувалися. Він також підкреслив, що НАТО готове посилювати оборону східного флангу.

Про це він повідомив на пресконференції 1 грудня.

«Ми не знаємо, чи президент Путін ухвалив рішення про вторгнення. Що ми знаємо - це що він підготував сили на випадок, якщо він вирішить це зробити. Тож попри непевність щодо намірів і часових рамок, ми маємо готуватися до усіх можливих сценаріїв», — зазначив Блінкен.

Він зазначив, що після зустрічі у НАТО може стверджувати, що всі союзники налаштовані не менш рішуче, аніж у США, у питанні реакції на вторгнення Росії.