В Госдепе США заявили, что в случае вторжения в Украину против России применяют экономические санкции, «от которых ранее воздерживались»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России в Украину против РФ будут введены такие экономические санкции, от которых ранее воздерживались. Он также подчеркнул, что НАТО готово усиливать оборону восточного фланга.
Об этом он сообщил на пресс-конференции 1 декабря.
«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Что мы знаем – это что он подготовил силы на случай, если он решит это сделать. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно намерений и временных рамок, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям», — отметил Блинкен.
Он отметил, что после встречи в НАТО может утверждать, что все союзники настроены не менее решительно, чем в США, по поводу реакции на вторжение России.
«Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины, и НАТО готово усиливать свою оборону на восточном фланге», — пояснил Блинкен.
В то же время в Государственном департаменте США признали, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, Штаты готовы приобщиться к переговорам по этому вопросу.
«Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут играть вспомогательную роль, как мы это делали раньше. Мы не видим никакой альтернативы [Минским соглашениям]. Надо начинать что-либо делать, а не просто говорить о Минских соглашениях. Это нуждается в интенсивном сотрудничестве, политической воле и общественной поддержке», — считает она.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По словам Буданова, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.