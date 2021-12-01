В Госдепе США заявили, что в случае вторжения в Украину против России применяют экономические санкции, «от которых ранее воздерживались»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России в Украину против РФ будут введены такие экономические санкции, от которых ранее воздерживались. Он также подчеркнул, что НАТО готово усиливать оборону восточного фланга.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 1 декабря.

«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Что мы знаем – это что он подготовил силы на случай, если он решит это сделать. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно намерений и временных рамок, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям», — отметил Блинкен.

Он отметил, что после встречи в НАТО может утверждать, что все союзники настроены не менее решительно, чем в США, по поводу реакции на вторжение России.