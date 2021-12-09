Глава Генштаба России назвал «ложью» заявления о том, что РФ готовится вторгнуться в Украину

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что информация о вторжении РФ в Украину, которое якобы готовится, — это «ложь».
Об этом он заявил в четверг, 9 декабря, на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Герасимов отметил, что военная деятельность на территории России (вероятно, речь идет об учениях около украинской границы) не требует уведомления об этом, а передислокация войск — это «рутинная практика».
Начальник российского Генштаба заявил, что Украина использует на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar, «тем самым обостряя ситуацию», хотя украинский штаб эту информацию опроверг.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным западных СМИ, в наступлении на Украину могут участвовать 175 тысяч военных РФ. Такую же оценку дают в Минобороны Украины.
- США, Евросоюз, Великобритания и НАТО обещают России серьезные санкции за вторжение и увеличение поддержки Украины, в том числе военной. Отправка сил НАТО в Украину, однако, не рассматривается.