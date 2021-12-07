Білий дім: Байден зателефонує Зеленському 9 грудня

Президент США Джо Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу після переговорів Байдена з російським лідером Володимиром Путіним.

За його словами, Україна була головною темою розмови президентів США та РФ.

«Він прямо сказав президенту Путіну, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну США та наші європейські союзники дадуть відповідь рішучими економічними заходами. Було багато компромісів, не було розмахувань пальцями, але президент чітко розумів, на чому наполягають США», — сказав Салліван.