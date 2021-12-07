Белый дом: Байден позвонит Зеленскому 9 декабря

Президент США Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге после переговоров Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, Украина была главной темой разговора президентов США и РФ.

«Он прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину США и наши европейские союзники ответят решительными экономическими мерами. Было много компромиссов, не было размахиваний пальцами, но президент [Путин] ясно понимал, на чем настаивают США», — сказал Салливан.