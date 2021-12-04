Глава Міноборони України назвав «спосіб впоратися з Кремлем» і попередив Європу про нову міграційну кризу в разі наступу Росії

Відмовити Кремль від вторгнення в Україну можна, лише продемонструвавши готовність протистояти російській агресії та переконавши, що ціна наступу буде занадто високою. Про це йдеться у статті міністра оборони України Олексія Резнікова, опублікованій на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council «Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні». «Єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем — продемонструвати готовність протистояти російській агресії. Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока. Ця ціна матиме військовий характер і негативні політичні, економічні та соціальні наслідки», — заявив глава українського Міноборони.

Також Резніков спрогнозував, що в разі війни з Росією Україна втратить «катастрофічну» кількість людей, але Росія також зазнає «величезних втрат». «Зображення трун, які повертаються до Росії з лінії фронту в Україні, поширяться як вірус у соціальних мережах і незабаром виявляться надто сильними, щоб їх змогла стримати навіть кремлівська цензура», — вважає він. Водночас Резніков зазначив, що Росія може напасти, але не зможе утримувати захоплену територію, «окупована українська земля буде горіти у них під ногами». Окрім цього, міністр заявив, що напад Росії втягне в кризу всю Європу, оскільки заблокує канал імпорту важливих продовольчих товарів як з України, так і з РФ. Ще одним негативним наслідком вторгнення стане нова міграційна криза. «Раптова поява від трьох до пʼяти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, із якими стикнеться європейське суспільство», — додав він.