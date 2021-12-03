Україна отримає від ЄС €1,4 мільйона на облаштування кордону з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ України отримає від Євросоюзу €1,4 мільйона для посилення державного кордону.

Про це домовились міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Український міністр запропонував перерозподілити частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM, щоб Україна змогла посилити кордон з Білоруссю.

Маасікас запевнив, що Київ може розраховувати на €1,4 мільйона та анонсував суттєве збільшення цієї суми у наступні місяці.

Оскільки Україна стежить за кризою, яка назріла на кордонах Білорусі, то МВС зацікавлене в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС. Зустріч пройде 9—10 грудня у Брюсселі.