Із Білорусі до Іраку вилетів пʼятий гуманітарний рейс, який вивіз ще 400 мігрантів

Із аеропорту Мінська до Іраку вилетів пʼятий гуманітарний рейс, що вивіз 418 мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомила авіакомпанія Iraqi Airways, а деталі пише білоруське видання Zerkalo (колишнє tut.by).

Загалом до Іраку вивезли вже 1 876 людей. Скільки ще залишається — невідомо, однак всього понад тисяча мігрантів висловили бажання повернутись додому.

Ті мігранти, які залишилися, перед цим штурмували кордон Польщі та Білорусі, поранені двоє польських військових. Під час інциденту білоруські служби засліплювали польських офіцерів і солдатів лазерами та стробоскопом.