Из Беларуси в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, который вывез еще 400 мигрантов

Из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, который вывез 418 мигрантов, застрявших на польско-беларусской границе.

Об этом сообщила авиакомпания Iraqi Airways, а детали пишет беларусское издание Zerkalo (бывшее tut.by).

Всего в Ирак вывезли уже 1 876 человек. Сколько еще остается — неизвестно, однако всего более тысячи мигрантов выразили желание вернуться домой.

Оставшиеся мигранты перед этим штурмовали границу Польши и Беларуси, были ранены двое польских военных. Во время инцидента беларусские службы ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.