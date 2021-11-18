Украинские пограничники задержали на границе с Беларусью 15 мигрантов. Они пытались пройти под видом туристов

Украинские пограничники задержали 15 мигрантов из стран Ближнего Востока, которые прибыли из Беларуси.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Иностранцы пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. По данным пограничников, они приехали рейсовым автобусом из Минска и у большинства из них паспорта оказались выданными в одно время — в сентябре-октябре 2021 года. Среди них также было четверо подростков.
Иностранцы заявили, что они «туристы» и едут во Львовскую область. В Беларуси, по их словам, они смотрели «достопримечательности» на западе страны.
Пограничники установили, что они прилетели в столицу Беларуси несколько недель назад и сразу же отправились в Гродненскую область, где в районе пункта погранпропуска «Брузги» тысячи мигрантов пытались штурмовать границу Польши.
Указанных иностранцев не пропустили в Украину. Госпогранслужба не указала, были ли эти иностранцы в группах мигрантов на границе Польши.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Кроме этого в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в приграничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой.
- Украина готовится к различным сценариям с нелегальными мигрантами из Беларуси, но в СБУ считают, что поток маловероятен. Границу, однако, усилили военными и силовиками.