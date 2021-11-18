Украинские пограничники задержали на границе с Беларусью 15 мигрантов. Они пытались пройти под видом туристов

Украинские пограничники задержали 15 мигрантов из стран Ближнего Востока, которые прибыли из Беларуси.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Иностранцы пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. По данным пограничников, они приехали рейсовым автобусом из Минска и у большинства из них паспорта оказались выданными в одно время — в сентябре-октябре 2021 года. Среди них также было четверо подростков.

Иностранцы заявили, что они «туристы» и едут во Львовскую область. В Беларуси, по их словам, они смотрели «достопримечательности» на западе страны.

Пограничники установили, что они прилетели в столицу Беларуси несколько недель назад и сразу же отправились в Гродненскую область, где в районе пункта погранпропуска «Брузги» тысячи мигрантов пытались штурмовать границу Польши.

Указанных иностранцев не пропустили в Украину. Госпогранслужба не указала, были ли эти иностранцы в группах мигрантов на границе Польши.