Мигранты ночью штурмовали границу Польши и Беларуси, ранены двое польских военных

Нелегальные мигранты из Беларуси за минувшую ночь 206 раз пытались прорваться в Польшу, во время штурма были ранены двое польских военных.
Об этом сообщает пограничная служба Польши на своей странице в Twitter.
«Группа из более чем 100 иностранцев вчера штурмовала польско-беларусскую границу на отрезке границы, который охраняется пограничной заставой в Беловеже», — говорится в сообщении.
По данным пограничников, беларусские службы при попытке прорыва ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.
Также отмечается, что за помощь мигрантам задержали шесть граждан Грузии и одного россиянина.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в пограничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой. Попытки прорыва границы, однако, продолжились.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. В Польше заявили, что готовы оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.