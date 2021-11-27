Мигранты ночью штурмовали границу Польши и Беларуси, ранены двое польских военных

Нелегальные мигранты из Беларуси за минувшую ночь 206 раз пытались прорваться в Польшу, во время штурма были ранены двое польских военных.

Об этом сообщает пограничная служба Польши на своей странице в Twitter.

«Группа из более чем 100 иностранцев вчера штурмовала польско-беларусскую границу на отрезке границы, который охраняется пограничной заставой в Беловеже», — говорится в сообщении.

По данным пограничников, беларусские службы при попытке прорыва ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.

Также отмечается, что за помощь мигрантам задержали шесть граждан Грузии и одного россиянина.