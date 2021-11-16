Семеро польских полицейских пострадали в столкновениях с мигрантами. Одному из них проломили голову

На польской границе во время столкновений с мигрантами пострадали по меньшей мере семь полицейских. Одному из них проломили голову.

Об этом пишет полиция Польши в своем Twitter.

«К сожалению, в результате нападения людей, инспирированных беларусской стороной, один из полицейских получил тяжелые ранения, пока ему оказывают помощь, скорая везет полицейского в больницу. Вероятно, [у него] перелом костей черепа», — отметили там.

Также травму головы получила одна полицейская, еще пятеро правоохранителей — травмы рук и ног. Это произошло потому, что мигранты забрасывали их камнями и другими тяжелыми предметами.