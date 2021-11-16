Семеро польских полицейских пострадали в столкновениях с мигрантами. Одному из них проломили голову

На польской границе во время столкновений с мигрантами пострадали по меньшей мере семь полицейских. Одному из них проломили голову.
Об этом пишет полиция Польши в своем Twitter.
«К сожалению, в результате нападения людей, инспирированных беларусской стороной, один из полицейских получил тяжелые ранения, пока ему оказывают помощь, скорая везет полицейского в больницу. Вероятно, [у него] перелом костей черепа», — отметили там.
Также травму головы получила одна полицейская, еще пятеро правоохранителей — травмы рук и ног. Это произошло потому, что мигранты забрасывали их камнями и другими тяжелыми предметами.
- Утром 16 ноября мигранты с камнями в руках штурмовали польскую границу, силовики отвечали водометами и слезоточивым газом. Польша обвинила беларусские власти в том, что они обеспечили мигрантов светошумовыми гранатами, которые те бросают в силовиков.
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- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 15 ноября главы МИД стран Евросоюза и США согласовали пятый пакет санкций против Беларуси из-за организации потока мигрантов.