Семеро польських поліцейських постраждали в сутичках з мігрантами. Одному з них проломили голову

На польському кордоні під час сутичок із мігрантами постраждали щонайменше семеро поліцейських. Одному з них проломили голову.

Про це пише поліція Польщі у своєму Twitter.

«На жаль, унаслідок нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення, наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Імовірно, [у нього] перелом кісток черепа», — зазначили там.

Також травму голови отримала одна поліцейська, інші п’ятеро правоохоронців — травми рук і ніг. Це сталося через те, що мігранти закидували їх камінням та іншими важкими предметами.