Украина получит от ЕС €1,4 миллиона на обустройство границы с Беларусью

Министерство внутренних дел Украины получит от Евросоюза 1,4 миллиона евро для усиления государственной границы.
Об этом договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Украинский министр предложил перераспределить части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM, чтобы Украина смогла усилить границу с Беларусью.
Маасикас заверил, что Киев может рассчитывать на 1,4 млн евро и анонсировал увеличение этой суммы в последующие месяцы.
Поскольку Украина следит за кризисом, который назрел на границах Беларуси, то МВД также заинтересовано в участии в заседании министров внутренних дел ЕС. Встреча пройдет 9-10 декабря в Брюсселе.
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