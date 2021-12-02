США, ЕС, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси из-за организации миграционного кризиса

США, Великобритания, Канада и Европейский Союз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС.
Министерство финансов США ввело санкции против 20 физических лиц и 12 юрлиц, а также 3 бортов. В списке сын самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Дмитрий, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, компании «Беларусская калийная компания», «Трансавиаэкспорт», «Славкалий», «Белтехэкспорт», «Агат — электромеханический завод», два самолета Ил-76ТД, вертолет AgustaWestland AW139 и другие.
Евросоюз ввел санкции против 17 физических и 11 юридических лиц — авиакомпании «Белавиа», сирийского перевозчика Сham Wings, турагентств «Центркурорт» и «Оскар Тур», «Гродно Азота», «Белоруснефть» и «Белшины», сотрудников пограничной службы и судей.
Великобритания и Канада также ввели санкции против чиновников, которые считаются организаторами нелегальной миграции в ЕС, погранслужбы и белорусских компаний.
От Беларуси потребовали немедленно прекратить организацию незаконной миграции, а также освободить почти 900 политических заключенных.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков. Попытки прорыва границы продолжаются по сей день, но часть мигрантов начала уезжать домой.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. В Польше заявили, что готовы оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.