Глава Пентагону назвав Росію «Радянським Союзом» і попередив Кремль про відповідь у разі вторгнення в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав Росію «Радянським Союзом» і запевнив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів на дії Кремля щодо України буде узгоджуватися з міжнародними союзниками.
Про це він заявив під час візиту до Південної Кореї, повідомляє Reuters.
«Все, що ми робимо, буде зроблено як відповідь міжнародної спільноти. Але найкращий варіант — ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну», — сказав Остін.
Також глава Пентагону закликав Москву «бути прозорою» щодо нарощування військових сил біля кордону з Україною.
Окремо Остін висловив сподівання, що США та Росія зможуть «вирішити питання та проблеми і знизити температуру в регіоні».
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну проти РФ запровадять такі економічні санкції, «від яких раніше утримувалися».
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.