Глава Пентагона назвал Россию «Советским Союзом» и предупредил Кремль об ответе в случае вторжения в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию «Советским Союзом» и заверил, что любой ответ Соединенных Штатов на действия Кремля в отношении Украины будет согласовываться с международными союзниками.
Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, сообщает Reuters.
«Все, что мы делаем, будет сделано как ответ международного сообщества. Но лучший вариант — мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину», — сказал Остин.
Также глава Пентагона призвал Москву «быть прозрачнее» относительно наращивания военных сил возле границы с Украиной.
Отдельно Остин выразил надежду на то, что США и Россия смогут «решить вопросы и проблемы и снизить температуру в регионе».
- Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России в Украину против РФ будут введены такие экономические санкции, «от которых ранее воздерживались».
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время возле границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По словам Буданова, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.