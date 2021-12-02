Глава Пентагона назвал Россию «Советским Союзом» и предупредил Кремль об ответе в случае вторжения в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию «Советским Союзом» и заверил, что любой ответ Соединенных Штатов на действия Кремля в отношении Украины будет согласовываться с международными союзниками.

Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, сообщает Reuters.