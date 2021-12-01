Росія розпочала зимові навчання поряд з Україною

Збройні сили Росії розпочали традиційні зимові навчання, які цього року відбудуться в окупованому Криму та регіонах, що межують з Україною.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу.

До маневрів залучать понад 10 тисяч військовослужбовців із мотострілецьких і танкових підрозділів. Повідомляється, що військовослужбовці ПВО братимуть участь у табірних зборах і польових виходах, тактичних та командно-штабних навчаннях різного рівня.