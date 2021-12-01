Россия начала зимние учения рядом с Украиной

Вооруженные силы России начали традиционные зимние учения, которые в этом году пройдут в оккупированном Крыму и в регионах, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В маневрах будут участвовать более 10 тысяч военнослужащих из мотострелковых и танковых подразделений. Сообщается, что военнослужащим ЮВО предстоят лагерные сборы и полевые выходы, тактические и командно-штабные учения различного уровня.