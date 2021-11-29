У Лукашенка «немає даних» щодо планів Росії напасти на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має даних про плани Росії напасти на Україну. Він заявив, що підготовка армії Росії до вторгнення — «фейк Заходу».

«Придумали [«вороги»] тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Якщо збирається, покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу [...]. У мене таких даних про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили. Але я ще раз говорю: факти на стіл», — заявив Лукашенко.

Він додав, що якщо «вони знову розвʼяжуть війну» на Донбасі або на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. Хто «вони» Лукашенко не уточнив, але зазначив, що Білорусь буде на боці РФ.