У Лукашенко «нет сведений» о планах России напасть на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет данным о планах России напасть на Украину. Он заявил, что подготовка армии России к вторжению — «фейк Запада».

«Придумали [«враги»] тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис [...]. У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то беларусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что если «они опять развяжут войнушку» на Донбассе или на границе с Россией, то Беларусь в стороне не останется. Кто «они» Лукашенко не уточнил, но отметил, что Беларусь будет на стороне РФ.