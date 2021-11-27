WSJ: Адміністрація Байдена розглядає два сценарії дії на випадок вторгнення Росії в Україну

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає два основні сценарії дій на випадок вторгнення Росії в Україну.

Про це пише The Wall Street Journal.

Першим варіантом, за даними видання, є посилення оборонних можливостей України шляхом збільшення обсягів постачання засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги та розширення санкцій проти Росії.

Другий варіант — США піде шляхом «зниження ризику конфронтації з Москвою», зокрема за допомогою обмеження кількості військових навчань, які проводять США в Європі. Такі навчання провокують критику з боку Росії. США при цьому також призупинить програму військової допомоги Україні.