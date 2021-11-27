WSJ: Администрация Байдена рассматривает два сценария действия на случай вторжения России в Украину

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает два основных сценария действий на случай вторжения России в Украину.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Первым вариантом, по данным издания, является усиление оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи и расширение санкций против России.
Второй вариант — США пойдет по пути «снижение риска конфронтации с Москвой», в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе. Такие учения провоцирует критику со стороны РФ. США при этом приостанавливает программу военной помощи Украине.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время возле границ сконцентрированы более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.