WSJ: Администрация Байдена рассматривает два сценария действия на случай вторжения России в Украину

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает два основных сценария действий на случай вторжения России в Украину.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Первым вариантом, по данным издания, является усиление оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи и расширение санкций против России.

Второй вариант — США пойдет по пути «снижение риска конфронтации с Москвой», в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе. Такие учения провоцирует критику со стороны РФ. США при этом приостанавливает программу военной помощи Украине.