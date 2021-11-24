Кабмін виділив 175 мільйонів гривень на посилення кордону України

Кабінет міністрів виділив 175 мільйонів гривень на посилення охоронних заходів українського кордону.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 24 листопада.
«Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни», — заявив прем’єр-імінстр Денис Шмигаль.
На думку глави уряду, не можна виключати, що «міграційний дестабілізаційний проєкт» може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тому Україна має бути готовою до будь-якого сценарію.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому.
- Україна готується до різних сценаріїв із нелегальними мігрантами з Білорусі, але в СБУ вважають, що потік малоймовірний. Кордон, однак, посилили військовими та силовиками.
- 24 листопада Україна почала на кордоні з Білоруссю спецоперацію «Полісся», щоб уникнути міграційної кризи.