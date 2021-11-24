Кабмин выделил 175 миллионов гривен на усиление границы Украины

«Понимая непростую ситуацию на беларусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По мнению главы правительства, нельзя исключать, что «миграционный дестабилизационный проект» может быть распространен и на украинско-беларусскую границу, поэтому Украина должна быть готова к любому сценарию.