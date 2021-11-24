Кабмин выделил 175 миллионов гривен на усиление границы Украины

Кабинет министров выделил 175 миллионов гривен на усиление охранных мер украинской границы.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 ноября.
«Понимая непростую ситуацию на беларусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По мнению главы правительства, нельзя исключать, что «миграционный дестабилизационный проект» может быть распространен и на украинско-беларусскую границу, поэтому Украина должна быть готова к любому сценарию.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в пограничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой.
- Украина готовится к разным сценариям с нелегальными мигрантами из Беларуси, но в СБУ считают, что поток маловероятен. Границу, однако, усилили военными и силовиками.
- 24 ноября Украина начала на границе с Беларусью спецоперацию «Полесье», чтобы избежать миграционного кризиса.