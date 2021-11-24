Украина начала на границе с Беларусью спецоперацию для предотвращения миграционного кризиса

На границе с Беларусью началась совместная специальная операция украинских пограничников под названием «Полесье».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Она производится совместно с Национальной гвардией, Национальной полицией, Вооруженными силами и другими привлеченными резервами. «Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — сообщили в ГПСУ.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией создан Межведомственный координационный штаб. Также увеличили и усилили пограничные наряды по возможным направлениям попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

«В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения», — добавили в ГПСУ.

В пределах приграничных с Беларусью районов развернут контрольные посты на автомобильных дорогах и начнут патрулировать основные пути, ведущие к государственной границе. Правоохранители будут также проверять автобусные и железнодорожные станции.