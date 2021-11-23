ЄС заборонить «Белавіа» орендувати літаки європейських компаній та створить «чорний список» туроператорів

У Європейському Союзі озвучили деякі деталі нових санкцій проти Білорусі. Там планують заборонити білоруській державній авіакомпанії «Белавіа» орендувати літаки європейських компаній.

Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, пише AFP.

«Більшість флоту «Белавіа» — це літаки, орендовані у європейських компаній. Рішення буде прийнято найближчим часом, щоб запобігти цьому», — пояснив він.

Також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала новий механізм, який дозволить накладати санкції на транспортних операторів або туристичні компанії, які беруть участь у торгівлі людьми чи контрабанді. Таким чином там хочуть покарати тих, хто сприяв перевезенню мігрантів до Білорусі для створення кризи на кордоні з Польщею.