ЄС заборонить «Белавіа» орендувати літаки європейських компаній та створить «чорний список» туроператорів

У Європейському Союзі озвучили деякі деталі нових санкцій проти Білорусі. Там планують заборонити білоруській державній авіакомпанії «Белавіа» орендувати літаки європейських компаній.
Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, пише AFP.
«Більшість флоту «Белавіа» — це літаки, орендовані у європейських компаній. Рішення буде прийнято найближчим часом, щоб запобігти цьому», — пояснив він.
Також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала новий механізм, який дозволить накладати санкції на транспортних операторів або туристичні компанії, які беруть участь у торгівлі людьми чи контрабанді. Таким чином там хочуть покарати тих, хто сприяв перевезенню мігрантів до Білорусі для створення кризи на кордоні з Польщею.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому. Спроби прориву кордону, однак, продовжилися.
- 19 листопада Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС. У Польщі заявили, що готові оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю.