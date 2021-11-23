ЕС запретит «Белавиа» арендовать самолеты европейских компаний и создаст «черный список» туроператоров

В Европейском Союзе озвучили некоторые детали новых санкций против Беларуси. Там планируют запретить беларусской государственной авиакомпании «Белавиа» арендовать самолеты европейских компаний.

Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель, пишет AFP.

«Большинство флота «Белавиа» – это самолеты, арендованные у европейских компаний. Решение будет принято в ближайшее время, чтобы предотвратить это», — пояснил он.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый механизм, который позволит накладывать санкции на транспортных операторов или туристические компании, участвующие в торговле людьми или контрабанде. Таким образом, там хотят наказать тех, кто способствовал перевозке мигрантов в Беларусь для создания кризиса на границе с Польшей.