МЗС: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, це Росія посилила дезінформацію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія підвищила інтенсивність своєї дезінформації, тому він наголосив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Про це він написав у Twitter у понеділок, 22 листопада.

«Росія підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту», — зазначив Кулеба і уточнив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб оживити «нормандський формат», разом із Німеччиною та Францією як посередниками і закликав Росію долучитись.

Разом з тим українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності держави, аби стримати Росію від подальшої агресії.

Перед цим речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що «значно зросла кількість провокацій з боку Збройних сил України» і що «під прикриттям навчань НАТО у Чорному морі Київ домагається силового вирішення своїх проблем».

21 листопада журнал Military Times опублікував карту, як Росія планує вторгнутися в Україну. Вона дуже схожа на сценарій, який описує видання Bloomberg із посиланням на дані розвідки. Згідно із цим сценарієм, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ одночасно на трьох напрямках — з окупованого Криму, з кордону Білорусі та через російський кордон на сході. Планують задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп — загалом до 100 тисяч людей. Наступ підтримуватимуть бойовою авіацією. Половина цих сил вже на позиціях. У Кремлі коментують традиційно: це провокація.