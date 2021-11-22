МИД: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, это Россия усилила дезинформацию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повысила интенсивность своей дезинформации, поэтому он подчеркнул, что Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе.
Об этом он написал в Twitter в понедельник, 22 ноября.
«Россия повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — отметил Кулеба и уточнил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы оживить «нормандский формат» вместе с Германией и Францией (как посредниками) и призвал Россию присоединиться.
Вместе с тем, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности государства, чтобы сдержать Россию от дальнейшей агрессии.
Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что «значительно возросло количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины» и что «под прикрытием учений НАТО в Черном море Киев добивается силового решения своих проблем».
21 ноября журнал Military Times опубликовал карту о том, как Россия планирует вторгнуться в Украину. Она очень похожа на сценарий, который описывало издание Bloomberg со ссылкой на данные разведки. Согласно этому сценарию Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление одновременно на трех направлениях — с оккупированного Крыма, с границы Беларуси и через российскую границу на востоке. Планируется задействовать около 100 батальонных тактических групп — всего до 100 тысяч человек. Наступление будет поддерживаться боевой авиацией. Половина этих сил уже на позициях. В Кремле комментируют традиционно: это провокация.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.