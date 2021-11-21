Секретар РНБО Олексій Данілов назвав дії Росії на кордоні з Україною підняттям ставок для переговорів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські війська біля кордону України є спробою підняти ставки для майбутніх переговорів.
Про це він сказав під час зустрічі з американськими сенаторами на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада).
«Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів», — зазначив Данілов.
За його словами, останні дії Росії, зокрема публікація Міністром закордонних справ РФ дипломатичних документів та випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках, говорять про те, що «жодних правил для них вже не існує».
При цьому він запевнив, що Україна не допустить повторення ситуації 2014 року і зможе дати адекватну відповідь у випадку агресії.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, а в Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спочатку спростувала інформацію про російські війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань з Білоруссю. Згодом там підтвердили інформацію про концентрацію військ Росії на кордоні з Україною.
- 1 листопада Politico оприлюднило фото, які свідчать про нарощування військ РФ на кордоні з Україною, а пізніше про скупчення військ повідомило агентство Bloomberg.
- 6 листопада стало відомо, що президент США Байден відправляв до Москви директора ЦРУ, щоб попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України. 14 листопада Велика Британія на тлі загрози вторгнення військ Росії заявила, що готова відправити до України 600 військовослужбовців.