Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия России на границе с Украиной поднятием ставок для переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские войска у границы Украины являются попыткой поднять ставки для предстоящих переговоров.

Об этом он сказал во время встречи с американскими сенаторами на международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада).

«Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров», — отметил Данилов.

По его словам, последние действия России, в том числе публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов и испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках, говорят о том, что «никаких правил для них уже не существует».

При этом он заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ в случае агрессии.