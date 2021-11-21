Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия России на границе с Украиной поднятием ставок для переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские войска у границы Украины являются попыткой поднять ставки для предстоящих переговоров.
Об этом он сказал во время встречи с американскими сенаторами на международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада).
«Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров», — отметил Данилов.
По его словам, последние действия России, в том числе публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов и испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках, говорят о том, что «никаких правил для них уже не существует».
При этом он заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ в случае агрессии.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время, разведка Минобороны Украины сначала опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Впоследствии там подтвердили информацию о концентрации войск России на границе с Украиной.
- 1 ноября Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной, а позже о скоплении войск сообщило агентство Bloomberg.
- 6 ноября стало известно, что президент США Байден отправлял в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины. 14 ноября Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России заявила, что готова отправить в Украину 600 военнослужащих.