Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, яке тривало понад півтора місяця.

Про це повідомляє агенція AFP.

У ніч на суботу Саакашвілі доставили до військового шпиталю у місті Горі з Глданської тюремної лікарні в Тбілісі. Особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі. «Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії», — сказав Кіпшидзе.

Саакашвілі з 8 листопада перебував у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів, там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Тому адвокати політика й український омбудсман Людмила Денісова просили перевести його до приватної лікарні.

Від середини листопада у Саакашвілі почало погіршуватись здоровʼя: спочатку він не міг сам встати з ліжка, потім у нього було блювання кровʼю, а 18 листопада він знепритомнів на зустрічі з адвокатами і його перевели в реанімацію.