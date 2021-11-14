Авіакомпанії, турагентства і чиновники. Євросоюз розширить санкції проти Білорусі через мігрантів

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що 15 листопада ЄС розширить санкції проти режиму Білорусі через організацію потоку нелегальних мігрантів.
Про це Боррель повідомив в інтервʼю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, повідомляє Reuters.
За його словами, під санкції (візові заборони та заморожування майна) потраплять усі, хто причетний до перевезення нелегальних мігрантів до кордонів Євросоюзу. Вони торкнуться керівництва авіакомпаній, туристичних агентств та близько 30 держчиновників Білорусі.
Reuters зазначає, що напередодні два дипломати повідомили, що ЄС розглядає санкції і проти Мінського міжнародного аеропорту.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що до кордону Польщі прямує нова колона мігрантів.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада у Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.