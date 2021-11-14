Авіакомпанії, турагентства і чиновники. Євросоюз розширить санкції проти Білорусі через мігрантів

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що 15 листопада ЄС розширить санкції проти режиму Білорусі через організацію потоку нелегальних мігрантів.

Про це Боррель повідомив в інтервʼю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, повідомляє Reuters.

За його словами, під санкції (візові заборони та заморожування майна) потраплять усі, хто причетний до перевезення нелегальних мігрантів до кордонів Євросоюзу. Вони торкнуться керівництва авіакомпаній, туристичних агентств та близько 30 держчиновників Білорусі.

Reuters зазначає, що напередодні два дипломати повідомили, що ЄС розглядає санкції і проти Мінського міжнародного аеропорту.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що до кордону Польщі прямує нова колона мігрантів.