Авиакомпании, турагентства и чиновники. Евросоюз расширит санкции против Беларуси из-за мигрантов

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 15 ноября ЕС расширит санкции против режима Беларуси из-за организации потока нелегальных мигрантов.

Об этом Боррель сообщил в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, передает Reuters.

По его словам, под санкции (визовые запреты и замораживание имущества) попадут все, кто причастен к перевозке нелегальных мигрантов к границам Евросоюза. Они коснутся руководства авиакомпаний, туристических агентств и около 30 госчиновников Беларуси.

Reuters отмечает, что накануне два дипломата сообщили, что ЕС рассматривает санкции и против Минского международного аэропорта.

Тем временем СМИ сообщают, что к границе Польши направляется новая колонна мигрантов.