Авиакомпании, турагентства и чиновники. Евросоюз расширит санкции против Беларуси из-за мигрантов

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 15 ноября ЕС расширит санкции против режима Беларуси из-за организации потока нелегальных мигрантов.
Об этом Боррель сообщил в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, передает Reuters.
По его словам, под санкции (визовые запреты и замораживание имущества) попадут все, кто причастен к перевозке нелегальных мигрантов к границам Евросоюза. Они коснутся руководства авиакомпаний, туристических агентств и около 30 госчиновников Беларуси.
Reuters отмечает, что накануне два дипломата сообщили, что ЕС рассматривает санкции и против Минского международного аэропорта.
Тем временем СМИ сообщают, что к границе Польши направляется новая колонна мигрантов.
- После введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов, на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив авиарейсы из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск винит в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается их принимать.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, которые пытались прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали возле границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 13 ноября в Польше заявили, что беларусские силовики готовят крупный прорыв мигрантов. Им начали выдавать инструкции и слезоточивый газ.