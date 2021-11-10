Саакашвілі скасували арешт у справі про розгін мітингу у 2007 році

Колишньому президенту Грузії, громадянину України Міхеілу Саакашвілі анулювали запобіжний захід у вигляді арешту у справі про розгін мітингу у Тбілісі 7 листопада 2007 року.

Як повідомляє Інтерфакс, Тбіліський міський суд не бачить необхідності використання арешту щодо Саакашвілі, який і так перебуває в увʼязненні за іншими епізодами.

Однак суд залишив у силі заочний арешт колишньому генпрокурору Зурабу Адеішвілі та міністру оборони Давиду Кезерашвілі, які перебувають у розшуку.

Справа стосується розгону мітингу, вторгнення силовиків у будівлю телекомпанії «Імеді» та присвоєння майна покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі. Саакашвілі звинувачують у перевищенні службових повноважень. У цій справі звинувачення передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Самого Саакашвілі не допустили на судове засідання. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пенітенціарна служба пояснила відмову доставити політика до суду «можливими деструктивними діями в разі етапування Саакашвілі для його ж здоровʼя». Денісова наголосила, що це порушення права на справедливий та публічний розгляд.

Звинувачення запевняє, що не проти присутності експрезидента Грузії на засіданні судів і готове прийти на засідання як до суду, так і до вʼязниці. Також прокурори погоджуються на дистанційну присутність політика.

Наступне засідання суду у цій справі має відбутися 29 листопада.