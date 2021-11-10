Саакашвили отменили арест по делу о разгоне митинга в 2007 году

Бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили аннулировали меру пресечения в виде ареста по делу о разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года.
Как передает Интерфакс, Тбилисский городской суд не видит необходимости использования ареста в отношении Саакашвили, который и так находится в заключении по другим эпизодам.
Суд однако оставил в силе заочный арест в отношении бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили и министра обороны Давида Кезерашвили, которые находятся в розыске.
Дело касается разгона митинга, вторжения силовиков в здание телекомпании «Имеди» и присвоения имущества покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий. По этому делу обвинение подразумевает лишение свободы от 5 до 8 лет.
Самого Саакашвили не допустили на судебное заседание. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пенитенциарная служба объяснила отказ доставить политика в суд «возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили для его же здоровья». Денисова подчеркнула, что это нарушение права на справедливое и публичное разбирательство.
Обвинение уверяет, что не против присутствия экс-президента Грузии на заседании судов и согласно прийти на заседание как в суд, так и в тюрьму. Также прокуроры согласны на дистанционное присутствие политика.
Следующее заседание суда по этому делу должно состояться 29 ноября.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку у него есть украинское гражданство, сам политик против этого.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
- 3 ноября Денисова сообщила, что Саакашвили потерял 20 кг веса.
- 4 ноября президент Грузии категорически отказалась помиловать Саакашвили.
- 8 ноября политика перевели из тюрьмы в больницу для обвиняемых и осужденных.