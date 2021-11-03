Украинский омбудсмен Денисова рассказала о состоянии Саакашвили: потерял 20 килограммов

Уполномоченная Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова встретилась с матерью гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласанией.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По данным Денисовой, Саакашвили на 3 ноября голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса.
Также омбудсмен отметила, что из-за скачков и смены пульса Саакашвили длительное время не могли провести диагностику.
«Наконец-то сегодня были сделаны все возможные тесты, результатов которых мы ожидаем», — добавила она.
Кроме того, Денисова призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.
«Отмечаю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Призываю иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, нарушающих права гражданина Украины Михеила Саакашвили и добиваться от грузинских властей восстановить его права на оказание медицинской помощи», — заявила она.
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- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
- 27 октября Саакашвили в тюрьме посетила уполномоченная Верховной Рады по вопросам человека Людмила Денисова. По ее словам, в тюрьме дежурит реанимационная бригада, но в случае экстренной ситуации его вряд ли успеют довезти до больницы.
- Грузинские власти отказываются переводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику, а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили напомнил, что по закону человек имеет право на самоубийство.