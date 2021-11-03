Украинский омбудсмен Денисова рассказала о состоянии Саакашвили: потерял 20 килограммов

Уполномоченная Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова встретилась с матерью гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласанией.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По данным Денисовой, Саакашвили на 3 ноября голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса.

Также омбудсмен отметила, что из-за скачков и смены пульса Саакашвили длительное время не могли провести диагностику.

«Наконец-то сегодня были сделаны все возможные тесты, результатов которых мы ожидаем», — добавила она.

Кроме того, Денисова призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.

«Отмечаю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Призываю иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, нарушающих права гражданина Украины Михеила Саакашвили и добиваться от грузинских властей восстановить его права на оказание медицинской помощи», — заявила она.