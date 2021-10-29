Премьер Грузии отказался переводить Саакашвили в частную больницу и напомнил, что у человека есть право на самоубийство

Грузинские власти отказываются переводить находящегося в тюрьме города Рустави экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в частную клинику, а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили напомнил, что по закону у человека есть право на самоубийство.

Слова главы правительства приводит издание netgazeti.

Журналисты спросили у Гарибашвили, чем может закончиться голодовка Саакашвили, он ответил, что не знает, каким будет финал истории, когда человек самостоятельно вредит собственному здоровью.

«Если человек решит совершить самоубийство, то он имеет право сделать это, но государство, конечно же, не сможет взять на себя ответственность за это», – подчеркнул политик.

Гарибашвили уверяет, что власти готовы перевести Саакашвили в тюремную больницу и уже предоставляют ему дополнительную группу врачей. В то же время переводить Саакашвили в гражданскую клинику власти Грузии отказываются.

Напомним, 29 октября Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.