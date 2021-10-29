«Прекратил крайнюю форму протеста». Саакашвили согласился на лечение

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави, согласился на лечение и сотрудничество с врачами.
Об этом «Эхо Кавказа» сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с политиком.
«Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста — отказ от лечения, проведения анализов, тестов и так далее. Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест», — сказал адвокат.
Саакашвили заверил, что будет сотрудничать с врачами.
- Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. В стране против него возбуждено ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина же намерена добиваться экстрадиции (Саакашвили — гражданин Украины), хотя политик на это идти не хочет.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
- 27 октября Саакашвили в тюрьме посетила уполномоченная Верховной Рады по вопросам человека Людмила Денисова. По ее словам, в тюрьме дежурит реанимационная бригада, но в случае экстренной ситуации его вряд ли успеют довезти до больницы.