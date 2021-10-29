«Прекратил крайнюю форму протеста». Саакашвили согласился на лечение

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави, согласился на лечение и сотрудничество с врачами.

Об этом «Эхо Кавказа» сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с политиком.

«Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста — отказ от лечения, проведения анализов, тестов и так далее. Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михеил Саакашвили перестал усугублять свой протест», — сказал адвокат.

Саакашвили заверил, что будет сотрудничать с врачами.