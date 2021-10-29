«Припинив крайню форму протесту». Саакашвілі погодився на лікування

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у вʼязниці міста Руставі, погодився на лікування та співпрацю з лікарями.
Про це «Эхо Кавказа» повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з політиком.
«Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту — відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо. Нам було надано можливість поспілкуватися у такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест», — сказав адвокат.
Саакашвілі запевнив, що співпрацюватиме з лікарями.
- Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року. В країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна ж має намір домагатися екстрадиції (Саакашвілі – громадянин України), хоча політик на це не хоче йти.
- 19 жовтня консиліум лікарів у Грузії рекомендував госпіталізувати Саакашвілі.
- 27 жовтня Саакашвілі у вʼязниці відвідала уповноважена Верховної Ради з питань людини Людмила Денісова. За її словами, у вʼязниці чергує реанімаційна бригада, але у разі екстреної ситуації його навряд чи встигнуть довезти до лікарні.