«Припинив крайню форму протесту». Саакашвілі погодився на лікування

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у вʼязниці міста Руставі, погодився на лікування та співпрацю з лікарями.

Про це «Эхо Кавказа» повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з політиком.

«Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту — відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо. Нам було надано можливість поспілкуватися у такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест», — сказав адвокат.

Саакашвілі запевнив, що співпрацюватиме з лікарями.