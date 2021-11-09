Саакашвілі написав листа з тюремної лікарні: запевняє, що його вивезли обманом, били і тягли за волосся

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі написав листа з лікарні для обвинувачених та засуджених № 18 у Тбілісі, в якому заявив, що його перевели до цієї установи обманом, а також застосовували фізичну силу.

Написаний від руки лист в ефірі зачитав адвокат Саакашвілі та засновник опозиційної телекомпанії «Мтаварі» Ніка Гварамія. Пізніше текст опублікували на сторінках Саакашвілі у соціальних мережах.

Експрезидент Грузії запевняє, що його привезли до установи «обманним шляхом» — оголосили, що переведуть до звичайної міської поліклініки.

«Без попередження співробітники почали мене вивозити. Незважаючи на категоричну відмову, мене витягли з машини, повалили на землю і кілька разів ударили по шиї. Мене тягли за волосся, і я, звичайно, чинив опір, так само, як у палаті, коли до мене підійшов якийсь невизначено кримінальний медичний персонал, і я справді відштовхнув його, бо вони почали вводити мені щось без мого дозволу», — розповів Саакашвілі.

З його слів, у палаті, де він перебуває, чутно образливі вигуки увʼязнених.

«Усі вони діяли як справжні злочинці. Я відмовляюся від будь-якого медичного втручання. Я не співпрацюю із медперсоналом. Я зустрінуся тільки зі своїм особистим лікарем. Метою мого переведення сюди однозначно є моє фізичне знищення за вказівкою Путіна», — додав він та закликав прихильників не піддаватися на провокації.